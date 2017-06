Oberndorf a. N. Dem Namen wird alle Ehre gemacht

So wurde die zwischenzeitlich unansehnlich gewordene dunkle Verschalung der Terrasse erneuert und mit einem hellgrauen Anstrich versehen und auch der Spritzschutz, der aus großen Kieselsteinen bestand, durch Rasengittersteine ersetzt. Die Eingangshalle wurde neu verschalt und erhielt eine neue Farbe, wie auch die anderen Räume, in denen durch Cremetöne in Blau, Grau, Grün und vor allem Gelb eine angenehme Atmosphäre geschaffen wurde.

Die Ortschaftsräte zeigten sich sehr angetan von den Maßnahmen, zumal es laut Harald Ginter nicht nur beim Zeitrahmen, sondern auch beim vorgesehenen Finanzierungsrahmen von 20 000 Euro geblieben sei. Auch die Kindergartenleiterin und ihre Mitarbeiterinnen zeigten sich mit dem Ergebnis der Renovierungsarbeiten sehr zufrieden.

Das 40-jährige Bestehen wird am Sonntag, 9. Juli, ab 11 Uhr in der gegenüberliegenden Festhalle mit einem Festakt und Mittagessen sowie ab 14 Uhr im Kindergarten mit einem bunten Programm gefeiert.