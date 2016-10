Oberndorf a. N. Das Auto einfach mal stehen lassen

Alle vier Jahre macht die Grundschule auf dem Lindenhof am Ende der Aktionswoche in besonderer Weise auf "Zu Fuß zur Schule" aufmerksam. Denn jedes Kind, das die Woche durchgehalten hat, darf dann einen Luftballon mit dem Aktions-Motto in die Luft aufsteigen lassen. Auf konsequentes Handeln legen Conny Söll und ihr Kollegium wert. Und so stiegen 104 gelbe Luftballons – fast alle hatten es geschafft – in den grauen Himmel über dem Schulgelände. Nicht lange konnte man sie verfolgen, denn schnell waren sie in der Wolkendecke verschwunden. Und wo auch immer sie landen, kann das aufgedruckte Logo zum Nachdenken und Handeln anregen. Zurück im Klassenzimmer gab’s eine Überraschung – ein kleines Gebäckstück in Form eines Fußes. Den Teig hatten die Betreuerinnen hergestellt, gebacken wurden die "süßen Füße" von den Betreuungskindern.