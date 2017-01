Oberndorf a. N. Dankeschön für unermüdliches Engagement

Der hatte jedoch etliche Löcher und konnte als wortlose Bitte aufgefasst werden, finanzielle Löcher zu stopfen. Dann könne der Zirkussport mit seiner pädagogischen und integrativen Zielsetzung und dem Anspruch, Wertmaßstäbe im zwischenmenschlichen Umgang zu vermitteln, weitere runde Geburtstage feiern.

Auch Heidi Kuhring von der Stadtjugendpflege saß am Manegenrand, geht die Gründung des Zirkus Konfetti doch auf die Kinderspielstadt "Okidorf" zurück. Dort hatte Günther Hirschmann beim Zirkuspädagogen Klaus Denkinger Schirott den Wert des Zirkussports für die ganzheitliche Erziehung erkannt. Damit war sein Entschluss gefasst, die Abteilungen im TSV Boll durch "Konfetti" zu bereichern. Zwischenzeitlich haben der erste Weggefährte Schirott und Erlebnispädagoge Helmut Roeßle die inhaltliche Leitung des Trainings übernommen. Krankheitsbedingt musste Günther Hirschmann kürzer treten. Doch als Leiter der Abteilung kümmert er sich weiterhin um organisatorische Belange, koordiniert Auftritte und Lehrgänge und macht sich unermüdlich auf die Suche nach Sponsoren.

"Günther Hirschmann hat den Zirkus zu dem gemacht, was er ist", so Helmut Roeßle, der auf die zahlreich gewonnenen Preise, auf namhafte Engagements und renommierte Auftritte verwies. Die Herstellung der Requisiten und die ehrenamtliche Arbeit an den Schulen sei nicht hoch genug zu werten. Für den TSV Boll sprach ihm Kassenwartin und Ortschaftsratmitglied Gisela Schmidt Dank und Anerkennung aus. Der Verein sei stolz auf diese Abteilung und wisse sie zu schätzen.

"Erfolg lässt sich nur in Gemeinschaft erarbeiten", meinte Günther Hirschmann, der sich für die großartige Unterstützung während seiner Krankheit bedankte.