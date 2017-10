Oberndorf a. N. Dankeschön an die "Grünkappen"

Nach einer kleinen Kaffeepause wurde nun das eigentliche Tagesziel, Colmar, angesteuert. Vom Parkplatz war es nicht weit, in das Zentrum Colmars zu gelangen. Hier gab es für alle Gelegenheit, sich nach Geschmack zu stärken, ehe die Fahrt mit dem "Petit train blanc", dem kleinen weißen Zug, begann. Auf dieser Rundfahrt, die nahe beim Unterlinden-Museum mit dem weltberühmten Isenheimer Altar von Mathias Grünewald begann und durch die mittelalterliche Stadt, vorbei an St. Martin, der früheren Kathedrale, dem "Koifhus", durch das Gerber- und Fischerviertel führte, konnte man unter anderem erfahren, dass Frédéric-Auguste Bartholdi, der Schöpfer der Freiheitsstatue bei New York, aus Colmar stammt.