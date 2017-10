Oberndorf a. N. "Dankbar für das, was wir haben"

"Tradition, weil wir es gewohnt sind? Oder, weil der mit den Früchten bunt geschmückte Altarraum einmal im Jahr einfach dazugehört?" – Fragen, die über dem Gottesdienst in der Urbankirche standen. Auch der Erntealtar in der Beffendorfer Kirche war reich bestückt und zeigte auf, dass es offenbar an nichts fehlt. Doch wozu dankbar sein, wenn es an nichts mangelt?

Der Autor der Lesepredigt, welche die Wortgottesdienstleiterin Marianne Klausmann vortrug, ging darauf ein, dass man nicht nur für Obst, Gemüse und alle anderen Früchte Dank sagen solle, sondern für alles, was man im Laufe des vergangenen Jahres gemeinsam geschafft und vollbracht habe – für die Arbeit, die Familie. Sehr nachdenklich stimmte auch, dass viele Kinder in Deutschland ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Nicht weil sie keine Lust aufs Essen haben, sondern weil es schlicht nichts zu essen gibt, da die Eltern nicht genug Geld verdienen.

"Wir feiern Erntedank, weil wir dankbar sein wollen für das, was wir haben. Wir feiern Erntedank zugleich aber auch als Aufruf, vor uns selber Rechenschaft zu geben, inwieweit unsere Art zu leben, uns selber und anderen Menschen das Leben ermöglicht", hieß es im Gottesdienst.