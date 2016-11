Oberndorf a. N. Dankbar für 60 gemeinsame Jahre

Ernst Grathwol trat 1954 eine Stelle als Schriftsetzer beim Schwarzwälder Boten an und lernte bald darauf Margarete Grathwol kennen. Diese arbeitete in der Kreissparkasse als Bankangestellte. Ernst Grathwol stammt aus Bergfelden und bewohnte zu dieser Zeit ein Zimmer in Oberndorf. Bei einer Tanzveranstaltung an Fastnacht lernte sich das Ehepaar kennen.

Bald darauf folgte die Verlobung und 1956 die Hochzeit. 1957 kam ihr Sohn Gerhard zur Welt. Margarete Grathwol gab ihre Anstellung auf, als ihre Mutter erkrankte, und pflegte diese. 20 Jahre kümmerte sie sich um ihre Eltern, die bei der Familie im Haus wohnten. Dadurch sei die Hochzeitsreise des Ehepaares ausgefallen.

Diese hätten sie jedoch nachgeholt, zur diamantenen Hochzeit, erzählen sie. Kürzlich reisten sie auf einer Donaukreuzfahrt von Passau nach Budapest. Das Ehepaar reiste auch in der Vergangenheit gerne, zum Beispiel auf die Philippinen zu einer Missionsstation.