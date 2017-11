Oberndorf a. N. Damiano: Ich komme zurück zu "The Voice"

Oberndorf - "Diese Stimme und die Art waren wundervoll. Gänsehaut pur! Unverständlich, dass sich niemand umgedreht hat." Das ist nur einer von zig positiven Kommentaren in den sozialen Netzwerken zum TV-Auftritt von Damiano Maiolini bei "The Voice of Germany". Der 26-jährige Oberndorfer hat mit seiner gefühlvollen Interpretation von "Turning Page" aus der Twillight-Saga die Zuschauer berührt. Die Jurymitglieder drückten allerdings nicht auf den Buzzer – und bereuten es hinterher. Yvonne Catterfeld wagte einen Blick aus ihrem Sessel hervor und war völlig überrascht, dass da ein Mann die Bühne verlässt. Hätten sie das gewusst, da waren sich die Coaches einig, dann hätten sie gedrückt.