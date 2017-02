Oberndorf a. N. Da ist keine Mauer zu hoch

Oberndorf-Bochingen. Dass die TV-Garde nicht nur das schönste Aushängeschild der Narrenzunft ist, sondern auch einen choreografisch und sportlichen Gardetanz abliefert, dafür sorgt Saskia Fitschulke-Leucht. Kein Geld, doch jede Menge Zeit hatte der "Griechische Elferrat", der die Reise nach Bochingen angetreten hatte, um beim Turnverein um Asyl zu bitten. Isabell Sawade, die es nun geschafft hat, in der Weltspitze mitzureden, lässt sich von Donald Tramp nicht auf der Nase herumtanzen. Sie nahm die RSG-Cheerleadergruppe ins Gepäck und sorgte so dafür, dass das Ausland wieder einmal Anlass hatte, mit Begeisterung auf die Stars and Stripes zu reagieren. Brigitte Zündel lenkte mit ihren "Honeybees" den Blick auf Mexiko. Keine Angst vor einer Mauer haben die schnellen, wendigen, lustigen "Speedy Gonzales", denn für sie gibt es keine Hindernisse, die nicht überwunden werden können. Vom verwöhnten Großstadtleben in die Wildnis entsandte Milena Zündel ihre Honeys und ließ Löwe, Zebra, Giraffe und Nilpferd tänzerische Abenteuer bestehen. Wenn Indiaka-Spielerinnen zur klassischen Musik greifen, ihr Talent für Mimik und Komik auspacken, das Ganze mit so viel Humor garnieren, dass Raketen sich entzünden und Zugabe-Rufe nicht enden wollen, dann war das "Klett-Ballett" ein Renner. Die Auftritte der Jedermänner leben von den Ideen ihres Leiters Reiner Zündel. Diesmal waren es die Bügelbretter. Dann ging es in die Glamour- und Glitzerwelt von Las Vegas, in die Wedding-Chappel und ins Spielcasino und dann zum Rock im Jailhouse. Das Aufräumkommando "Reloaded Ü30", hat Heidi Kopp an die Besen zum Tanzen geschickt. In Bochingen frentisch begrüß: die neue Rockergruppe MC Plattfuß. Was "Born to be Wild" bedeutet, brachte Elke Holzer den Volleyballern bei.

Der Vorsitzende Volker Ruggaber führte durch das Programm. Nach der obligatorischen Polonaise aller Aktiven spielte die Band "Nimm Zwei".