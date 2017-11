Oberndorf a. N. Collegium Musicum geht konzentriert vor

In diesem Konzert werden Werke von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750), Johann Georg Albrechtsberger (1737 bis 1809) Fuge B-A-C-H in g-Moll, Adagio und Fuge c-Moll für Streichorchester, Edward Elgar (1857 bis 1934) Serenade für Streichorchester und Paul Hindemith (1895 bis 1963) acht Stücke erklingen. Im Konzert für Violine E-Dur von Johann Sebastian Bach übernimmt Regine Rosin den Solopart. Bei den Proben des Collegium Musicum wird der Ankündigung zufolge ernsthaft und zielstrebig gearbeitet. Schwierige Stellen unter der Leitung von Peter Hirsch nähmen Form und Gestalt an. Er fordere von sich und den Musikern Konzentration, sei ein Mann der Genauigkeit, um möglichst nahe an den Klang zu kommen, der dem Komponisten vorschwebte.

Da könne es vorkommen, dass er zur Ersten Violine werde und stimmlich eine Passage vorstellt, um anzufügen "das müsst ihr selbstbewusst spielen". Auch mit wohlgemeinten, leicht ironischen Anmerkungen wie "ihr müsst gleichzeitig einsetzen, klingt einfach besser", verstehe der Dirigent das Orchester zu motivieren, heißt es.