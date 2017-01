Oberndorf a. N. "COACHING4FUTURE" räumt mit Vorurteilen auf

Bei ihrem Besuch am Gymnasium am Rosenberg vermitteln zwei junge MINT-Akademiker am Freitag, 3. Februar, im Rahmen des Unterrichts mit multimedialen Vorträgen und anschaulichen Technik-Beispielen, welche Berufe hinter zukunftsweisenden Entwicklungen stecken.

Technische Neuerungen tragen dazu bei, den Alltag immer weiter zu verbessern: So könnten autonome Fahrzeuge die Menschen schon bald entspannt und sicher ans Ziel bringen, während Patienten etwa von "Augmented Reality"-Brillen profitieren, die wichtige Informationen für den Verlauf einer Operation direkt ins Sichtfeld des Arztes einblenden. Was diese und andere Erfindungen mit der Berufswahl von Schülern aus Oberndorf zu tun haben, zeigen die MINT-Experten des Programms "COACHING4FUTURE".

Vom künstlichen Hüftgelenk bis zum Nanotape – mit Hightech zum Anfassen und einer lebensnahen Multimedia-Präsentation im Gepäck, wollen sie die Mädchen und Jungen der zehnten Klassen mit auf eine Reise in die Welt von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) mitnehmen.