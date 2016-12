Oberndorf a. N. Christmette diesmal schon ab 17 Uhr

Nachdem an Weihnachten die Geburt eines Kindes gefeiert wird und Kinder deshalb keine Störfaktoren seien, sondern zum Kern des Weihnachtsfests gehören, hat der Kirchengemeinderat sich dazu entschlossen, in diesem Jahr einen Versuch zu wagen und das Krippenspiel der Kinder in die Christmette zu integrieren. Es soll ein Familienfest gefeiert werden, das in der zeitlichen Ausdehnung und Gestaltung auf die Kleinen Rücksicht nimmt, in dem aber auch die Erwartungen der Erwachsenen nach Feierlichkeit und Innerlichkeit Raum eingeräumt werden sollen. "Ob das gelingt, liegt an uns allen", heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde. Das göttliche Kind jedenfalls lade ja gerade alle Menschen an seine Krippe ein, um dort beieinander zu sein und sich aneinander zu freuen. Die Christmette beginnt an Heilig Abend um 17 Uhr in der St. Michaels-Kirche.