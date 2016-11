Oberndorf a. N. Café Melber ab sofort geschlossen

An Allerheiligen hatte das Traditionscafé in Oberndorf zum letzten Mal für seine Gäste geöffnet.

Bereits seit 100 Jahren ist das Gebäude in der Hölderlin­straße als Kaffeehaus bekannt. Die Familien Eich, Hofer, Metzger und Bender waren im Laufe der Zeit jeweils für die Gäste da. Zuletzt verwöhnten Gerhard und Dorothea Melber 40 Jahre lang die Besucher mit ausgesuchten süßen und deftigen Köstlichkeiten. So fand der Gast hier mehr, als man in einem Café vermutet und erwartet. Kulinarische Köstlichkeiten, deftige Vesper, Kaffee und Kuchen sowie die von Konditormeister Gerhard Melber selbst hergestellten Pralinen und Trüffel lockten Gäste aus Nah und Fern immer wieder in das gemütliche und besondere Ambiente des Cafés.

"Wir gehen mit einem weinenden und einem lachenden Auge in den Ruhestand", sagt Dorthea Melber. Ihr Mann Gerhard will vor allem genießen, dass er ab jetzt etwas später aufstehen kann.