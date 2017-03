Oberndorf a. N. Bunten Ideenstrauß gebunden

Oberndorf-Altoberndorf. Schon der gewählte Veranstaltungsraum spricht für Joachim Baumann, Joachim Holzer und Hans-Jörg Rapp Bände. Denn ins Oberndorfer Feuerwehrhaus hatten die drei eingeladen, "weil es in Altoberndorf selbst keinen passenden Ort gibt, an dem wir so etwas machen könnten."

Die drei sehen ihr Dorf auf einem absteigenden Ast. Doch statt nur darüber zu schimpfen, möchten sie dem entgegensteuern. Einen Verein wollen sie auf keinen Fall gründen, machen sie den Anwesenden gleich klar. Denn der ziehe nur wieder Verpflichtungen nach sich. Vielmehr soll es eine offene und lockere Initiative sein. Jeder könne sich einbringen. Ideen gebe es viele. Nun gelte es, sie auch umzusetzen.

Die drei Männer verstehen sich als Netzwerker, die Einfälle bündeln und koordinieren. Das können ganz banale Dinge wie ein Kaffenachmittag sein. Er hat bereits stattgefunden. Oder ein "richtiger Knaller" wie eine ganze Theaterwoche. Die interessierten Gäste sprudeln vor Ideen nur so über.