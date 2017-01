Oberndorf a. N. Brezelstangen liegen schon mal bereit

Dennoch bleibt für die Elferräte noch jede Menge zu tun. 12 000 Brezeln, drei Tonnen Orangen und 200 Kilo Bonbons und "Schoklädle" hat die Zunft geordert. Die wollen schließlich alle an den Narr gebracht werden.

Mit vier kleineren Bussen und zwei Lastwagen machen sich die Männer rund um Zunftpräsident Eberhard Schmid am Wochenende auf den Weg.

280 Brezelstangen liegen in der neuen Narrenzunft-Werkstatt bereit, um verladen und dann in Rottweil mit frischen Backwerk bestückt zu werden. Ein paar angemeldete Narros, so Schmid, hätten ihre Stangen allerdings noch nicht abgeben. Sie sollten das möglichst schnell bei Hubert Märländer, Aspenweg 20, auf dem Lindenhof nachholen.

Am Sonntagabend wird bei der Abfahrtsstelle der Busse eine Gitterbox bereitstehen, in der die ausgedienten Brezelstangen deponiert werden können. Dann geht am Montag, 23. Januar, bei Abholen im Werkstattgebäude schneller, hofft der Zunftpräsident. Wer also seine Stangen bereits in Rottweil zurückgegeben hat, kann am Montag von 18 bis 19 Uhr vorbeikommen. Die übrigen sollten bereits von 17 bis 18 Uhr in der Au­straße auflaufen.