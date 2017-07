Oberndorf a. N. Breakdance, Go-Kart oder Bootlesrennen

In den Ortschaften Boll und Bochingen findet wieder das Ferienprogramm "BoBo" statt. Auch beim Hochmössinger Kinderferienprogramm "Five 2017", das alle zwei Jahre stattfindet, stellen die örtlichen Vereine und die Kirche ein vielseitiges Programm auf die Beine.

Der Höhepunkt des Sommerferienprogramms der Stadtjugendpflege ist die Aktionswoche "Fez um die Wafa". Diese findet von Dienstag, 22. August, bis Sonntag, 27. August, auf dem Gelände der Wasserfallturnhalle statt.

Starten wird sie mit einem Fußballturnier auf dem Minispielfeld. An den darauffolgenden zwei Tagen kann man sich beim Mitmachzirkus austoben sowie Windräder aus Blechdosen machen. Am Freitag wird zur Beachparty und zum Tanz eingeladen. "Hoch hinaus" heißt es gleich zweimal am Samstag. Die Kinder und Jugendlichen können sich am mobilen Kletterturm oder beim Kistenklettern ausprobieren. Den Abschluss bildet am Sonntag ein Brunch mit Bootlesrennen.

Das Sommerspaß-Heft liegt in den Oberndorfer Geschäften und den Ortsverwaltungen aus oder ist im Internet unter www.oberndorf.de zu finden. Die Kurse "Klettern im K5" und "Ein Tag auf dem Bauernhof" sind bereits voll.

Weitere Informationen: Anmeldungen bei der Stadtjugendpflege Oberndorf, Telefon 07423/77 11 63, und per E-Mail an jugend@ oberndorf.de