Oberndorf a. N. Brauereiareal – wie’s weiter geht

SPD-Stadtrat Günter Danner wollte wissen, wie der Sudhaus-Turm genutzt werden soll und wie der zeitliche Ablauf weiterhin aussieht, "denn das interessiert ja auch die Öffentlichkeit". Was den Sudhaus-Turm angeht, machen dem Investor die geringen Grundflächen in den jeweiligen Geschossen etwas Sorgen. 80 Quadratmeter seien nicht viel, erklärte Christian Neudeck. Deshalb soll der Aufzug außen am Gebäude angebracht werden – rückwärtig, sodass er städtebaulich nicht störe. Damit erhöhe sich die Fläche pro Etage auf 120 Quadratmeter. Für Arztpraxen sei dies jedoch immer noch zu wenig. Er könne sich höchstens vorstellen, dass ein Mediziner mehrere, übereinanderliegende Stockwerke nutze. Im Erdgeschoss sei auf jeden Fall Gastronomie, etwa in Form eines Cafés, geplant. Die "Sky-Bar" ganz oben, von der zu Beginn die Rede war, wolle er noch nicht ganz ausschließen. Hier sei jedoch die geringe Grundfläche ebenfalls ein Problem.

Zeitlicher Ablauf

Stadtbauamtsleiter Michael Lübke gab einen Überblick über den zeitlichen Ablauf. Zunächst wird das Gelände vollends frei gemacht – die Brauerreigaststätte und einige andere Gebäude müssen noch abgebrochen werden. Im kommenden Jahr soll das Bebauungsplanverfahren zu Ende gebracht werden, sodass ein Baugesuch eingereicht werden kann. Und zu Beginn 2019 wäre dann der Baubeginn möglich, hofft Lübke.

Der Fraktionssprecher der Freien Wähler, Dieter Rinker, wollte wissen, inwieweit man bei der Planung in Sachen Schallschutz die Tatsache berücksichtigt habe, dass es sich hier um ein sogenanntes urbanes Gebiet handle. Denn in solch einem Gebiet, in dem Gewerbe, soziale, kulturelle und andere Einrichtungen sowie Wohnnutzung untergebracht werden können, sei ja eine höhere Lärmemission möglich. Da gebe es beispielsweise bei der Wahl der einzubauenden Fenster entsprechende Vorgaben, beruhigte Neudeck. Das Gremium stimmte dem Vorentwurf des Bebauungsplans einmütig zu.