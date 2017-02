Hoch her ging es gestern Abend in den Oberndorfer Lokalen beim Schantlesonntag. Die warzigen Gesellen begeisterten ihr Publikum – wie hier in der SCL-Sportgaststätte – wieder mit ihren launigen Auftritten, deckten so manchen Fehltritt der Oberndorfer auf und hatten natürlich auch des Lokalgeschehen der Neckarstadt fest im Blick. Ob Erster Beigeordneter, das "HGV-Tütle", Gasthäuser, die zur Fasnet nicht mehr öffnen, oder aber der Schriftzug der ehemaligen Brauerei – zu allem wussten die Narren natürlich etwas zu sagen. Über den Schantlesonntag werden wir noch ausführlich berichten. Foto: Danner