Oberndorf a. N. Brauerei: Leuchtschrift wird vorerst nicht entsorgt

Nachdem der Schwarzwälder Bote Ideen zur Verwendung der Buchstaben veröffentlicht hatte, ging’s rund im Internet. Mitglieder der Facebook-Gruppe "Ich habe mal in Oberndorf gelebt" wollen die Lettern retten. Katja Härle bot gar eine Garage zur Einlagerung an.

Wolfgang Schmelz nahm die Sache schließlich in die Hand und Kontakt zur Stadtverwaltung auf. Beigeordneter Lothar Kopf schrieb ihm: "Nach Rücksprache mit Herrn Bürgermeister Acker teile ich Ihnen mit, dass es sich beim Brauereiareal um einen abgesperrten Baustellenbereich handelt. Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erteilt die Stadt keine Genehmigung an Dritte zum Abbau des Schriftzuges. Die Stadt wird den Schriftzug nächste Woche fachgerecht abbauen lassen und über die weitere Verwendung entscheiden." Es bleibt also spannend.