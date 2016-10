Oberndorf a. N. Brauerei-Areal: Café statt Skybar

Beim Wettbewerb hatte sich die Jury bekanntlich auf den Entwurf des Architekturbüros Schaudt und des Investors Activ Immobilien geeinigt. Diese sieht zwei eigenständige Baukörper für einen Pflege- und einen Wohnbereich vor. Die Wohnungen sind entlang der Rosenbergstraße untergebracht, im hinteren Bereich findet sich das Gebäude für den Pflegebereich. Die Bruderhaus Diakonie ist der Betreiber.

Christian Neudeck von Activ Immobilien berichtete dem Gremium, dass man bereits Gespräche mit einem Arzt geführt habe, der Interesse habe, sich im vorderen Teil der Bebauung niederzulassen. Er machte allerdings wenig Hoffnung auf die angedachte Skybar im Turm. Die Grundfläche der einzelnen Stockwerke sei dafür wohl zu klein. Stattdessen, so regte er an, könne man sich ein Café im Erdgeschoss vorstellen. Für CDU-Stadtrat Thorsten Ade eine Enttäuschung. Schließlich habe man ja auch für die jüngere Generation etwas bieten wolle.

Und auch bei der SPD-Fraktion machte sich Enttäuschung breit. Denn Architekten Martin Cleffmann vom Büro Schaudt zeigte in der neuen Planung nun ein Treppenhaus mit Aufzug und einen Steg, der in die Oberstadt führen soll. Der geplante Schrägaufzug lasse sich nicht mehr realisieren, da das Grundstück am Langen Weg nicht mehr zur Verfügung stehe. Die "Pfeffermühle" ist verkauft worden und soll wohl saniert werden. Stadtrat Günter Danner mahnte an, dass die gewünschte Barrierefreiheit so nicht mehr wirklich gegeben sei.