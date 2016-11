Oberndorf a. N. Brauerei-Areal: Abriss hat begonnen

Wer beim Abbruch der Abfüllerei mit einer Abrissbirne gerechnet hat, die kurzerhand alles in Schutt und Asche legt, wird gestern allerdings enttäuscht. Denn das lässt das Immissionsschutzgesetz nicht zu. Die Lärmbelästigung und der Staub müssen sich so weit als möglich in Grenzen halten. Schließlich ist die Wohnbebauung im Tal nicht weit.

Bevor Schlösser ans Eingemachte geht, hat er verschiedene Materialien einzeln aus dem Gebäude geholt und verpackt. Der Teerkork, der in den Kühlräumen der Abfüllerei zur Isolierung diente, wird in Säcke verpackt. Das Dämmmaterial kommt in einen Container.

Die Entsorgung des Polystyrols, landläufig Styropor genannt, stellt den Abbruchunternehmer allerdings vor Probleme. Denn nach einer neuen EU-Verordnung darf dieser Stoff nicht mehr in Hausmüllverbrennungsanlagen verfeuert werden. Dieses Problem hat Schlösser übrigens mit sämtlichen Hanswerksbetrieben gemeinsam, die das Dämmmaterial nur noch schwer wieder loswerden.