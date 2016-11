Oberndorf a. N. Botschaft ist noch immer aktuell

Oberndorf-Beffendorf. Der Besucherandrang war so enorm, dass die neue Halle aus allen Nähten zu platzen drohte. Zuschauer wirklich aller Altersklassen waren gekommen, darunter eine erstaunliche Anzahl an Kindern und Jugendlichen. Dies bestätigte dem Zweiten Vorsitzenden des Kirchengemeinderates, Paulus Kolb, und seinen engsten Mitstreitern Andrea Schweikart, Tanja Haaga, Regina Staiger, Alice Born und Manfred Haaga, dass die Mühe sich mehr als gelohnt hatte, dieses außergewöhnliche Event anzupacken.

Es ist kaum nachzuvollziehen, wie es möglich ist, innerhalb von drei Tagen eine solch ausdrucksstarke, perfektionistische Performance auf die Bühne zu bringen. Rund 70 Teenager spielten, sangen, tanzten und musizierten mit so viel Ausstrahlung, Energie und Einsatzfreude – man fühlte, dass sie von mehr getrieben wurden als von ihrer Liebe zu Musik und Gesang. Mit viel jugendlicher Frische und gleichzeitig intensiver Emotionalität inszenierten sie die biblische Geschichte sehr zeitgemäß, aber immer tiefgründig.

Sehr ansprechend, abwechslungsreich und interessant hat der Karlsruher Verein Adonia den Charakter von Petrus anhand der richtungsweisenden Stationen im Leben des wichtigsten Jüngers von Jesus aufgearbeitet und in Sprache, Mimik und Gestik in der Gegenwart angesiedelt. Das kam an, und das scheint auch das Erfolgsrezept von Adonia zu sein. Erstaunlich, wie das moderne Gewand der Geschehnisse vor mehr als 2000 Jahren anzusprechen vermochte, wie leicht es fiel, diesen Petrus in all seiner Unzulänglichkeit, seinem Selbstzweifel, seiner inneren Zerrissenheit, seiner Schuld, aber auch seiner übergroßen Liebe zu seinem Freund Jesus zu verstehen und somit seine Handlungen nachzuvollziehen. Man litt mit ihm in den Tiefen seines Lebens, weil die Tiefen des eigenen Lebens angesprochen wurden, und man teilte seine Freude, wenn er die Höhen erleben durfte. Diese Identifikation mit Petrus gelang mühelos, weil seine Verhaltensmechanismen auch heute noch Gültigkeit haben.