Oberndorf a. N. Boller Garde lädt zum Feiern ein

Für Elferrat Daniel Scheidemann, Jahrgang 1988, war das Gardejubiläum Anlass, in Protokollbüchern und bei ehemaligen Tänzerinnen den Anfängen der Garde nachzuspüren. Acht Jahre nach Gründung der Narrenzunft im Jahr 1957 war Margot Schmidt auf die Idee gekommen, nach dem Vorbild rheinischer Karnevalsgruppen bei den Rosenmontagszügen als Garde aufzutreten. Unter ihrer Leitung stellten sich Tochter Renate, Sonja Eisele (heute Ziegler), Brunhilde Fischer (die Tochter des 1992 verstorbenen Maskenschnitzers Viktor Göhring), Elli Schmies (Weber), Roswitha Genullis und Gudrun Danner zum "Hoch- und Deutschmeister-Marsch" erstmals am 20. Februar 1965 beim Bürgerball im Gasthaus Hirsch der Öffentlichkeit vor. Schon ein Jahr später durfte die Garde beim Bürgerball gemeinsam mit Elferrat und Narrenzunft einmarschieren und wurde damit offiziell zu einem Bestandteil der Zunft. 1966 gilt daher als Gründungsjahr.

Eine lustige Truppe

Laut Protokoll beschloss die Zunft im Oktober 1966, die Garde bei der Anschaffung neuer Uniformen zu unterstützen. Auch Stiefel kamen zur Ausstattung hinzu. Zuvor habe man in weißen Pumps und Gamaschen furchtbar an den Füßen gefroren, erinnert sich eine der Damen. Ein Foto vom Auftritt mit der "Petersburger Schlittenfahrt" dürfte von 1967 stammen. Die Gruppe wurde größer, und 1969 übernahm Renate Schmidt die Leitung. Eine ihrer vielen Nachfolgerinnen war Christa Stimmler, die kürzlich mit Beate Trick und "Elo" Emenlauer im Uhunest Erinnerungen austauschte. "Wir waren eine lustige Truppe und haben manchen feuchtfröhlichen Abend verbracht. Anfang der 1970er-Jahre haben wir bei eisiger Kälte in der Unteren Schule geprobt", so Stimmler. Auch zuvor im Hirsch-Saal hatte die Wirtin mit dem Holz gespart, daher habe man schließlich im Keller ihres neu erbauten Eigenheims geübt und vorher mit der Gießkanne den Betonboden gewässert, "damit es nicht so staubt". Im Laufe der Jahre wurden etliche Kostüme selbst genäht.

Bei den älteren Herren des Elferrats hatte die Garde zuweilen einen schweren Stand: Mal "zu bieder", mal "zu offenherzig" lautete die Kritik, die sie sich manches Mal gefallen lassen mussten. Zu den Auftritten im Dorf kamen Auswärtsauftritte hinzu. Man tanzte zu Titeln wie "Schöne Maid", "Amarillo" und "Liechtensteiner Polka".

Bis heute hat die Faszination Fasnet die drei "Narrenmütter" nicht mehr losgelassen. Ehrensache, dass sie sich die Auftritte beim Gardejubiläum nicht entgehen lassen, zumal inzwischen auch Kinder und Enkel in Gardekostüme oder Narrenkleider schlüpfen.

Weitere Informationen: Saalöffnung ist um 19 Uhr, Programmbeginn um 20 Uhr. Einlass wird (außer für aktive Tänzerinnen) ab 16 Jahren gewährt. Der Eintritt beträgt fünf Euro.