Oberndorf a. N. Bösingen will sich nicht reich rechnen

"Ich finde es gut, dass sich die Gemeinde nicht reich rechnet", meinte Ratsmitglied Rainer Hezel und wies auf negative Beispiele in anderen Bundesländern hin. Auf Landesebene wurde ein Bewertungsleitfaden erarbeitet, der Vereinfachungsregelungen vorsieht, um den Verwaltungsaufwand in Grenzen zu halten. Ansonsten hält sich das Verfahren an die handelsrechtlichen und steuerlichen Bewertungsgrundsätze.

Grundlage sind dabei die tatsächlichen Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten. Basis ist ein Zeitraum von sechs Jahren vor der erstmaligen Bilanzerstellung. In Bösingen betrifft dies die Jahre ab 2013. Für die Zeit vor dieser Frist können die Preisverhältnisse für den Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt anhand von Erfahrungswerten berechnet werden. Die errechneten Anschaffungs- oder Herstellungskosten für Gebäude werden jährlich um die Abschreibungen gemindert. Grund und Boden hingegen nutzen sich nicht ab und bleiben mit einem konstanten Wert in der Vermögensbilanz stehen. Für den Grund und Boden im Außenbereich wurde der Buchwert mit 1,60 Euro pro Quadratmeter angesetzt. "Dieser Wert orientiert sich am Bodenrichtwert, den auch der Gutachterausschuss zu Grunde legt, somit liegt eine durchgängige Bewertung vor", antwortete Matthias Jetter auf die Nachfrage von Gemeinderat Thomas Glatthaar. Waldflächen wurden mit 1,03 Euro (77 Cent für Aufwuchs und 26 Cent für den Boden) pro Quadratmeter in Ansatz gebracht.