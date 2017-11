Oberndorf a. N. Bilder drücken Selbstverständnis aus

Oberndorf. Dem Tag der Seelsorgeeinheit vorausgegangen war eine Klausurtagung aller acht Kirchengemeinderatsgremien. Wesentliche Inhalte dessen, was gemeinsam und in Gruppen erarbeitet wurde, flossen in den Gottesdienst ein. So sei "vieles von gestern auf heute entstanden und deshalb auch Ausdruck eines lebendigen Glaubens."

Pfarrer Martin Schwer verwies auf die verschiedenen Wege aus den Gemeinden hin­aus, die in der Neckarhalle zusammengeführt hätten. Versammelt um die Mitte, um Christus, das Licht, werde das lebendig, was jeder Einzelne im Dienst der Nachfolge tue, was man in der Gemeinde bewirke und auf welche Weise man in der Seelsorgeeinheit miteinander der Kirche ein Gesicht gebe.

In den inhaltlichen Mittelpunkt des Festgottesdienstes stelle das Pastoralteam die acht Gemeindeporträts als Grundlage, an der Zukunft zu arbeiten. Die Analyse dessen, was vor Ort vorhanden ist, worauf sich aufbauen lässt, sowie die Thematisierung fehlender Strukturen, um sich den Herausforderungen einer Gesellschaft im Wandel zu stellen, war Schwerpunktthema der Klausurtagung. Wie die einzelnen Kirchengemeinden sich in ihrer Innen- und Außenwirkung verstehen, vermittelten sie anhand eines Bildes, das sie gemeinsam ausgesucht haben. Dieses deute auf die wesentlichen Merkmale der jeweiligen Kirchengemeinde hin.