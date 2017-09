Oberndorf a. N. Beffendorf: Biker bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Kleiderhaufen, eine Öllache und ein ramponiertes Motorrad – am Unfallort auf der Landesstraße 419 zwischen Beffendorf und Waldmössingen ließ sich das Ausmaß des Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ereignete, nur erahnen. Nach Angaben der Polizei hatte ein 26-jähriger Motorradfahrer von Beffendorf kommend eine Fahrzeugkolonne überholt und dabei übersehen, dass das vorderste Fahrzeug nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Der Mann krachte mit seiner Maschine in die linke Heckseite des Autos und stürzte schwer.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik in Tübingen. Laut Aussagen der Polizei schwebt der 26-Jährige in Lebensgefahr. Die Autofahrerin erlitt ersten Erkenntnissen zufolge keine Verletzungen. Sie stand jedoch unter Schock und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Strecke voll gesperrt.