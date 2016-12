Oberndorf a. N. Besuch auf dem Weihnachtsmarkt

Nach dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt kehrten manche noch in einem gemütlichen Café ein, um sich für den langen Spaziergang zu belohnen und aufzuwärmen. Dann wurde es Zeit für die Abfahrt in Richtung Gößlingen, wo der Abschluss des Tages geplant war. Nach einem guten Essen in gemütlicher Atmosphäre wurden Bilder der Ausflüge 2016 gezeigt, was viele schöne Erinnerungen weckte, heißt es in der Mitteilung Nach einem Gedicht und einem Sketch- Vortrag wurden Weihnachtslieder gesungen. Mit dem Lied "Ein schöner Tag" trat man schließlich wieder die Heimfahrt an. Der Arbeitskreis der IGM-Senioren hatte einen gelungenen Tag organisiert – da waren sich alle einig.