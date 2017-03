Oberndorf a. N. Bestürzung über unmenschliche Abschiebung

"Mich hat diese Aktion sehr erschüttert. Die Kinder waren völlig traumatisiert und konnten nicht begreifen, was vor sich ging", so Wietbruk. Dass die Familie zurück in den Kosovo gehen musste, habe man gewusst. Der Asylantrag wurde abgelehnt und sie hätten den Schrieb für die freiwillige Abschiebung unterschrieben – gerade um solch einer nächtlichen Abschiebung zu entgehen. "Sie haben auf einen Termin für die Ausreise gewartet", berichtet Wietbruk.

Vor zwei Jahren waren die Selimis aus dem Kosovo als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, in der Hoffnung auf Arbeit und ein besseres Leben für ihre Kinder. Im Kosovo erwarte ihn Armut und Arbeitslosigkeit, so Besar Selimi. Die Kinder hätten sich gut integriert, der achtjährige Xhenis war zum Beispiel im Fußballverein aktiv. Die Familie sei im Ort beliebt gewesen und hätte am Dorfgeschehen teilgenommen, zuletzt an der Fasnet.

Festima Selimi war mit ihren Kindern ohne den Ehemann abgeschoben worden, da sie ursprünglich aus Albanien stammt, Besar Selimi aber aus dem Kosovo. So habe man sie getrennt abgeschoben, Besar Selimi werde nun nachkommen.