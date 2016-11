Oberndorf a. N. Bestens integriert

Hasan ist selbst das beste Beispiel für eine gelungene Integration. Freimütig erzählte die Kurdin, die aus dem Nordirak stammt und mit vier Jahren nach Deutschland kam, dass ihre Schüchternheit beim Erlernen der neuen Sprache nicht vorteilhaft gewesen sei. Die Förderschule habe darüber hinweggeholfen. Später besuchte sie die Hauptschule und absolvierte zielstrebig nacheinander fünf Schulabschlüsse, um studieren zu können. Ihre Studienfächer an der Universität in Bamberg waren Orientalistik und Romanistik. Nebenbei habe sie sich als Dolmetscherin in ihrer kurdischen Muttersprache betätigt und dadurch ihre eigene Geschichte aufarbeiten können. In ihrer Funktion als Flüchtlingsbeauftragte wird sie auch Sprechtage in den Rathäusern abhalten und "Runde Tische" organisieren.