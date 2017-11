Oberndorf a. N. Bergstrecke soll ab Freitag befahrbar sein

Damit ist der Verkehrssicherungshieb eine Woche früher abgeschlossen, als geplant. Das gab Revierförster Simon Köninger am Dienstag im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats bekannt. Aufatmen – nicht nur im Gremium. Denn die Oberndorfer und andere Verkehrsteilnehmer, die die Bergstrecke nutzen, fühlen sich von den Durchfahrt-Verboten-Schildern schon so langsam verfolgt.

Gesangverein sagt sogar Singstunde ab

"Mit mehr gutem Willen ließen sich die gravierenden Verkehrssperrungen der jüngsten Zeit vermindern. Hier hat man den Eindruck, dass die Verwaltung auf dem Rücken des Bürgers es sich bequem macht", schreibt uns Eberhard Ruh. "Auswärtige werden an der Stadtzufahrt gehindert. Hier fehlt meines Erachtens die gebotene Flexibilität, zumal wir in der Umgebung schon reichlich Sperrungen hatten. Es ist ja gut, dass was gemacht wird, aber es braucht auch Augenmaß für die Betroffenen."