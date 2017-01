Oberndorf a. N. Beim Trauern ist nichts verkehrt

Oberndorf. Es ist eine Hemmschwelle, ein Tabu – wer Hilfe in Anspruch nimmt, der gibt zu, dass er nicht mehr klar kommt, ja, dass er schwach ist. Dabei ist oft genau das ein Zeichen von Stärke: sich Hilfe zu suchen. Eine, die schon vielen Trauernden geholfen hat, ist Gaby Schmidt aus Winzeln. Seit 2008 ist die 59-Jährige eine von fünf Trauerbegleiterinnen bei der Hospizgruppe der Oberndorfer Sozialstation. Sie weiß: Dafür, nach großer Trauer wieder glücklich zu werden, gibt es kein Patentrezept. "Durch den Tod eines geliebten Menschen wird der Angehörige zum Dagebliebenen. Er muss fortan damit leben, dass jemand fehlt", erklärt sie. Sie und ihre Kolleginnen Iris Bührer, Marianne Fetscher, Sylvia Korn und Daniela Ruf begleiten die Dagebliebenen und helfen vor allem mit einem offenen Ohr. "Kürzlich erst hat mich eine Frau völlig aufgelöst angerufen und wollte einfach mit jemandem reden. Ihr Sohn war erst kürzlich verstorben", erklärt Schmidt. Während Sterbebegleiter den Menschen bis zum Tod beistehen, fängt Schmidts Aufgabe meist erst danach an. Ihre erste Erfahrung mit dem Tod machte sie mit 13 Jahren, als ihr Großvater im Haus verstarb. "Das war nicht beängstigend oder verstörend, sondern ganz normal", erinnert sie sich an ihre Reaktion. Seitdem habe sie das Thema wie magnetisch angezogen. Zudem sei sie bestimmten Menschen immer nur dann begegnet, wenn diese trauerten – als sei es vorherbestimmt. Schmidt überlegte sich zunächst, Sterbebegleiterin zu werden, doch dann traf sie jemanden von der Hospizgruppe Oberndorf und fand Gefallen an der Trauerbegleitung. Sie schien Talent dafür zu haben, ebenso wie "Liebe zu den Menschen". Bei der Ausbildung dazu musste Schmidt erst ihre eigene Trauer im Prozess der Selbstreflexion verarbeiten. Den Vater hatte sie verloren, als sie 24 Jahre alt war. Was sie bei Trauernden oft höre, sei die Aussage: "Ich kenne mich selber nicht mehr. Bin ich noch normal?". Denn durch die Trauer komme auch Veränderung. "Jeder geht mit dem Thema anders um. Manche lassen nach dem Tod eines geliebten Menschen dessen Kleidung noch jahrelang im Schrank hängen. Andere stürzen sich sofort in ein Projekt wie eine Renovierung", erzählt Schmidt. Wichtig sei: Nichts ist beim Trauern verkehrt.

Die Trauerbegleiter der Hospizgruppe veranstalten neben der Einzelbegleitung verschiedene Treffen für die Trauernden. So mag Schmidt besonders den Spaziergang. "Wenn man diesen Menschen auf der Straße begegnet, würde man nie denken, dass sie Trauernde sind. Ich entdecke immer wieder, wie sie sich im Kontakt mit anderen öffnen und verändern", erzählt sie. Hilfreich seien auch die Treffen für Trauernde an jedem ersten Samstag im Monat. Dabei würde je nach Thema immer eine Mitte gestaltet. Außerdem gebe es zum Ende des Treffens immer Sinnsprüche für die Trauernden. "Es ist bemerkenswert: Irgendwie passen die Sprüche immer zu dem, was man an diesem Tag besprochen hat", meint Schmidt. Oft reiche es, die Leute erzählen zu lassen. "Wenn dann eine Frau erzählt, dass sie zwei Kinder durch Suizid verloren hat, dann erscheinen andere Probleme viel kleiner. Die Trauernden geben sich gegenseitig im geschützten Raum Halt", meint sie.

Immer häufiger bemerke sie auch die wohltuende Wirkung kreativer Tätigkeiten bei Trauernden. Ihre Kollegin Bührer mache gerade eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin. "Nach Februar wollen wir dazu auch einen Mittag anbieten", meint Schmidt. Mit Kunst könnten sich die Trauernden ganz anders ausdrücken. Dabei komme es nicht auf Talent an, sondern darauf, eigene Ressourcen zu entdecken und sich im Kreativen sinken zu lassen. Nach manchem Gespräch muss Schmidt auch mal kräftig durchatmen. "Ohne meinen Glauben würde mir alles schwerer fallen. Ich bitte Gott darum, mich erkennen zu lassen, was die Menschen brauchen", erklärt sie. Trauer sei wie ein See, in dem der Mensch versinke. "Ein Wort zu viel kann falsch sein", weiß Schmidt. Freunde würden sich oft aus Unsicherheit abwenden, weil sie nicht wüssten, was sie sagen sollen. "Dabei reicht es, wenn man ehrlich sagt: ›Es tut mir leid, und ich würde gern etwas tun, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll‹." Denn gerade die Angst des Vergessenwerdens sei groß. "Wenn jemand an den Trauernden denkt, dann ist das genug", weiß Schmidt.