Oberndorf a. N. Beim Frühlingsfest wartet viel Programm auf die Besucher

Geschicklichkeit und Schnelligkeit im Kopf und auf den Füßen ist rund um die Stationen der großen Spielstraße angesagt. Auf dem Karussell können hingegen gemütlich ein paar Runden gedreht werden.

Ein Spielmobil erwartet die Sprösslinge in der Talstadt. Im KKK-Filmtheater wird um 14 Uhr der Animationsfilm "Sing" gezeigt.

Hochstaplerqualitäten sind in der Hauptstraße gefragt: Wer schafft es, die meisten Kisten aufzutürmen?

Nervenkitzel gibt es in der Talstadt zu erleben – ein Überschlagsimulator wird hier aufgebaut. Die Kreisverkehrswacht hält außerdem Informationen für alle Verkehrsteilnehmer bereit.

Deutlich ruhiger, aber nicht weniger spannend geht es zu, wenn die Märchenerzählerin die kleinen Besucher in ihren Bann zieht. So richtig schwungvoll wird’s indes bei der Tanzschule Gayer: Zu Vorführungen und Mitmachaktionen laden die Profis ein.

Bei einer E-Bike-Ausstellung kann man sich über diese besonderen Fortbewegungsmittel informieren. Dienstleister wie die AOK Gesundheitskasse runden das Programm ab.

Weil so viel "Action" hungrig und durstig macht, ist für Verpflegung von der "klassisch roten Wurst" bis hin zu Pizza und Waffeln an verschiedenen Stellen in der Stadt gesorgt.