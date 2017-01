Oberndorf a. N. Bei den Narren kommt keine Langeweile auf

Die Zeremonie des Abstaubens lief in altbekannter Weise ab: Die Schantleskapelle zog – den Aistaiger Narrenmarsch spielend – in den Saal des Vereinsheims ein, im Gefolge Hansel, Narro, Schantle und Kropfer. Natürlich durfte auch die Truhe, aus der die junge Fasnet in Person von zwei kleinen Narros entstieg, nicht fehlen. Präsident Ayhan Ugur blieb es vorbehalten, Kleidle, Gschell und Masken und den Elferrat abzustauben.

Die Zeit der Vorfasnet bis zum Fasnetsdienstag am 28. Februar lässt für die aktiven Narren keine Langeweile aufkommen: So verkündete der Präsident, dass bereits am Samstag, 14. Januar, in der Turn- und Festhalle der Eröffnungsball stattfindet.

An drei Narrentreffen, jeweils ein Sonntag, wird sich die Aistaiger Narrenzunft beteiligen: am 29. Ja­nuar in Dunningen (111-jähriges Bestehen), am 5. Februar in Griesheim (44-jähriges Bestehen) und am 12. Februar in Sulz, denn deren Narrenzunft besteht seit mittlerweile 80 Jahren.