Oberndorf a. N. Beffendorf: Ortsvorsteherin tritt vom Amt zurück

Ihr Amt – schlussendlich ein Ehrenamt – sei oftmals mehr als ein Halbtagsjob gewesen, betont sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Viele Gespräche habe sie im Laufe der Zeit mit den Bürgern geführt – ob es um neue Baugebiete, die von der Telekom geforderten 100 Anschlüsse fürs DSL oder die Mitarbeit und die Gründung des Fördervereins für die neue Halle ging. Zwei Ortsdurchfahren wurden in ihrer Amtszeit saniert, eine neue Wasserleitung hat man gebaut, die Schule renoviert, am Kindergarten angebaut und den Jugendraum erweitert. Da sei oftmals Überzeugungsarbeit zu leisten gewesen. "Ich weiß, dass ich manches Mal ein unbequemer Gesprächspartner war – für die Stadtverwaltung und auch für andere."

Doch sie habe stets Ziele vor Augen gehabt. Mit Stolz blickt sie deshalb auf die fertiggestellte Halle und neu ausgewiesene Baugebiete im Dorf. Vor ein paar Tagen habe die Telekom "das letzte Loch" in Beffendorf zugemacht. Das schnelle Internet kann nun kommen.

Für sie stellt der Rücktritt einen sauberen Schnitt dar, der ihr Raum für andere Dinge lasse. Hunds bezeichnet sich als einen aktiven Menschen, der noch voller Ideen stecke. "Mal sehen, wie ich das nutzen und umsetzen kann," beschreibt sie ihre weiteren Zukunftspläne vage.

In diesen Tagen soll ein Gespräch mit der Verwaltungsspitze, dem Ortschaftsrat und Ruth Hunds stattfinden. Dabei wird festgelegt, wie die Übergangszeit zu regeln ist, und wann die Stelle neu ausgeschrieben wird. In einigen Dörfern in der Umgebung war es in den vergangenen Jahren gar nicht so einfach, einen Ortsvorsteher zu finden. Doch Roland Lauble ist da zuversichtlich: "Wir werden jemanden finden."