Oberndorf a. N. Bedenken gegen Zusammenlegung

Bei einer gut besuchten Veranstaltung im Turnerheim umriss Stadtrat Danner die wichtigsten Aspekte der aktuellen Kommunalpolitik 2016, heißt es in einer Mitteilung.

Der Haushalt 2016 wurde in Erinnerung gerufen und die damit verbundene Enthaltung beziehungsweise Ablehnung seitens der SPD-Fraktion in Bezug auf die Schaffung einer Beigeordnetenstelle. Diese Ablehnung wurde mit den daraus folgenden hohen Mehrkosten begründet. In der Versammlung stieß dies auf breite Zustimmung.

Auch wurden aus der Versammlung große Bedenken darüber laut, dass die Ausschreibung der Leitungsstellen der Volkshochschule und der Stadtbibliothek nur auf eine Person hinauslaufe. Die getrennten, selbstständigen Einrichtungen sollten weiterhin wegen der großen Bedeutung ihrer Aufgaben in getrennten kompetenten Händen liegen.