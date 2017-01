Oberndorf a. N. Beat, Stroboskop und Gänsehaut

Oberndorf. "Ich mag diesen Wechsel aus ruhigen Passagen und harten Drops", sagt Manuel Zielesny. "Wenn alles still ist und dann plötzlich zum Beat Stroboskop-Licht kommt und die Leute darauf abgehen – das ist Gänsehaut pur", sagt er. Als DJ ist er ständig auf der Suche nach neuen Trends. 4390 Tracks hat er auf dem Laptop. "Manchmal suche ich ewig, bis ich den Remix von einem Lied habe, den ich mir vorstelle", sagt er.

Mit seinen erst 19 Jahren ist Zielesny ein wandelndes Musiklexikon. Das, gepaart mit seinem Gespür für Rhythmus und Melodie, hat ihn schon früh relativ weit gemacht. So legt er regelmäßig im Top10 Balingen, Singen, Tübingen und im Berry’s Konstanz auf. Zudem war der Lindenhöfler beim Elements Festival in Dormettingen, im Kraftwerk Rottweil sowie in lokalen Clubs als DJ. Zuletzt durfte er an einem Wochenende in Hamburg auflegen.

Die Faszination für Musik begann bei ihm früh. "Schon als Knirps kannte ich jedes Lied", erinnert sich der 19-Jährige. Mit neun Jahren holte er sich seine erste DJ-Software und probierte ein bisschen herum. Doch das reichte dem ehrgeizigen Lindenhöfler nicht. Er beobachtete andere DJs und bildete sich mit Youtube-Videos weiter.