Oberndorf a. N. Bauplatzsituation in Boll: "Langsam wird es kritisch"

Mit dem Bauantrag für ein Wohnhaus mit Garage in "Brühlwiesen II" reduzieren sich die freien Plätze in diesem Baugebiet auf zwei. Durch den Kauf eines innerörtlichen Grundstücks durch die Stadt Oberndorf – wobei der Abriss des baufälligen Gebäudes, erst noch erfolgen muss – werden die Kapazitäten um vier erhöht. "Langsam wird es kritisch", meinte Ortsvorsteher Wolfgang Schittenhelm, wobei sein Gremium diese Einschätzung teilte.

Derweil machten die Geschwindigkeitsmessungen in der Lindenbühlstraße, in Richtung Ortsausgang, deutlich, dass beide Richtungen nahezu identische Ergebnisse aufweisen – sowohl die Anzahl der Fahrzeuge betreffend, als auch das Einhalten der Höchstgeschwindigkeit. So haben sich 57 Prozent der Verkehrsteilnehmer im gesetzlichen Rahmen bewegt; insgesamt waren 95 Prozent nicht schneller als 40 Stundenkilometer unterwegs.

In absehbarer Zeit soll eine Gesamtauswertung erfolgen hinsichtlich des "Lerneffekts", im Vergleich vom ersten und zweiten Mess-Durchgang.