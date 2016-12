Oberndorf a. N. Baumängel an Dreifaltigkeitskirche

Seit ein paar Tagen ist die Heizung in der Dreifaltigkeitskirche abgestellt. Das in die Schächte eindringende Oberflächenwasser hat die Leitungen in Mitleidenschaft gezogen, berichtet der Zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats Wolfgang Hauser im Gespräch mit unserer Zeitung. Gerade mal 17 Jahre alt ist das Bauwerk. Die letzten zehn davon hat einige Wasserschäden gegeben. Mittlerweile hat die Versicherung der katholischen Kirche sogar gekündigt. Jetzt will man den Problem gründlich zu Leibe rücken.

Ein Rottweiler Architekturbüro wird mit der Begutachtung des Schadens, einem Sanierungsplan und natürlich einer Kostenschätzung beauftragt. Bis Ende April soll alles auf dem Tisch liegen. Dann werde in den Gremien entschieden, wie’s weiter geht, so Hauser.

Im schlimmsten Fall könnten auf die katholische Kirchengemeinde Sanierungskosten im sechs- oder gar siebenstelligen Bereich zukommen. Wie diese zu finanzieren sind, muss mit der Diözese in Rottenburg abgeklärt werden. Der Etat der Oberndorfer Gemeinde gibt das jedenfalls nicht her. Das ist besonders ärgerlich, weil die Fassade der Kirche erst vor ein paar Jahren wieder heruntergerissen werden musste, da die Dämmung wohl von Anfang an nicht taugte. Hier entstanden bereits Kosten in Höhe von 150.000 Euro.