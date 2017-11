Oberndorf a. N. Baukonjunktur sorgt für Plus in der Kasse

Trotz des erhöhten Anfalls von Käferholz werde unterm Strich für das laufende Betriebsjahr ein Plus in der Kasse bleiben und das Ergebnis voraussichtlich sogar über dem der Vorjahre liegen. Laut des stellvertretenden Forstamtsleiters Norbert Utzler kann der geplante Einschlag von 10 000 Festmetern in Oberndorf umgesetzt werden. Die anhaltend gute Baukonjunktur sorge für stabile Preise auf dem Holzmarkt, so Utzler im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats.

10 000 Festmeter

Der forstliche Betriebsplan für 2018 sieht wiederum einen Gesamteinschlag von gut 10 000 Festmetern vor. Die Käfersituation werde sich auch im kommenden Jahr nicht ändern, betonte Utzler. Ab Mai müssten sich die Forstarbeiter deshalb vermutlich verstärkt im Käferholz bewegen, um "die Katastrophe" abzuwenden. Dennoch ist er zuversichtlich, den Planeinschlag in 2018 umsetzen zu können.