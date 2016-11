Oberndorf a. N. Bambini laufen gegen Gewalt auf

Beleidigungen und Hasstiraden gegenüber ausländischen Mitbürgern machen selbst vor der Seitenlinie der kleinsten Fußballer nicht Halt. So passiert vor zwei Wochen beim Spieltag der Vier- bis Sechsjährigen. Wie die Verantwortlichen des Vereins berichten, eskalierte das Ganze sogar bis hin zu Handgreiflichkeiten. Jedoch hätten die Trainer der SpVgg die Situation schnell in den Griff bekommen.

Aktion erntet reihum viel Zustimmung

Diese unschöne Situation kontert die Spielvereinigung nun mit einem klaren Statement. Es sollte wohl kein Zufall sein, dass die neuen Trikots noch nicht mit den üblichen Werbeaufdrucken versehen waren. Kurzerhand wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, sodass die Bambini schon am darauf folgenden Spieltag mit dem Schriftzug "Gemeinsam gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit" auflaufen konnten. Die Aktion kam nicht nur beim Verein, den Eltern und Kindern gut an. Auch in den sozialen Netzwerken gab es dafür Lob.