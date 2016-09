Oberndorf a. N. Bakterien lauern in der Dusche

Oberndorf. Nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung habe die Stadt in den vergangenen Monaten einen Großteil öffentlicher Einrichtungen überprüfen lassen, so Acker auf Anfrage unserer Zeitung. Überall, wo Wasser fließt – also etwa in Turnhalle, Kindergärten oder Schulen – wurde eine sogenannte Gesundheitsgefährdungsbeurteilung erstellt.

In "wenigen Einzelfällen", so Acker, habe man dabei Überschreitungen der Grenzwerte festgestellt und deshalb sofort entsprechende Maßnahmen ergriffen. Inzwischen seien alle städtischen Einrichtungen legionellenfrei.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderatsauschusses für Technik und Umwelt wurde die Sanierung der Heizungsanlage samt der Anpassung an die Warmwasserverteilung an eine Firma vergeben (wir berichteten). Damit will man sich nachhaltig vom Legionellenproblem befreien.