Oberndorf a. N. Bahn-Anbindung lässt zu wünschen übrig

Oberndorf - Der "Interimsfahrplan plus" der Deutschen Bahn, der seit 12. Dezember 2015 gilt, bringt für Oberndorf einige Verschlechterungen mit sich. Nahverkehrsberater Ulrich Grosse brachte den Gemeinderat in dessen Sitzung am Dienstag auf den neuesten Stand. Bürgermeister Hermann Acker hatte ihn nicht ohne Grund eingeladen. Er appellierte an die Stadträte, im Bundestagswahljahr auf politischer Ebene auf das Problem aufmerksam zu machen.