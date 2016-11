Oberndorf a. N. Auto kippt auf die Seite

Oberndorf-Aistaig.

Eine 42-jährige Autofahrerin ist am Montagnachmittag auf der ehemaligen B14 kurz nach Aistaig von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Die Frau fuhr in Richtung Sulz und geriet auf Höhe der Kläranlage rechts auf das Bankett. Laut Polizeiangaben riss sie instinktiv ihr Lenkrad herum, kam dadurch ins Schleudern und prallte gegen die linke Begrenzungsmauer. Ihr Wagen kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die 42-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Rottweil eingeliefert. Ihr stark beschädigtes Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.