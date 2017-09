Oberndorf a. N. Aussicht auf Vogesen

Die elf Kilometer lange Strecke mit einer Gehzeit von circa viereinhalb Stunden führt zunächst von Ihringen über die Dulltallgasse, einem Lösshohlweg, zum Lenzenberg. Über den Katzensteinbuck, wo eine Mittagsrast eingelegt wird, geht es weiter zum Blankenhornsberg, wo sich das Staatsweingut Freiburg sowie ein Gesundheitsgarten befindet. Auf den Höhen bieten sich sehr schöne Aussichten auf die Vogesen und den südlichen Schwarzwald, Breisach und den Rhein bis ins Rheintal.

Über den Winklerberg, einem Vulkanfelsengarten mit eigentümlicher Vegetation, wird weitergewandert. Von dort geht’s mit dem Bus zur Schlusseinkehr nach Haslach. Da Höhenmeter von rund 400 Meter zu überwinden sind, sind Schuhe mit guten Profil sowie eine gute Kondition von Vorteil. Ebenso werden Wanderstöcke empfohlen.

Gegen 17.30 Uhr ist eine Schlusseinkehr in Haslach vorgesehen. Für Proviant und Getränke während der Wanderung muss jeder selbst sorgen. Anmeldungen sind bei den Wanderführern Friedrich und Brigitte Alperstedt, Telefon 07402/82 75 (Anrufbeantworter), oder per E-Mail an info@easy-way-of-life.de bis Donnerstag, 5. Oktober, 12 Uhr, erforderlich. Gäste sind willkommen. Die Abfahrtszeiten: 8 Uhr am Nettoparkplatz, 8.05 Uhr Volksbank Oberstadt und 8.10 Uhr Ringstraße Lindenhof.