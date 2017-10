Oberndorf a. N. Ausdruck lebendiger Freundschaft

Bewegend war der Moment, als Orane Clayes den Menschen im übervollen Saal mitteilte, dass dieses zweite Friedenskonzert mit der deutschen Partnerschaftskapelle dem kürzlich verstorbenen Ehrenvorsitzenden der Musikkapelle Altoberndorf, Michael Frädrich, gewidmet sei. "Das hat mich sehr berührt" – so Gert Frädrich über diese Ehre, die seinem Vater postum zu Teil wurde.

Nach langer gemeinsamer Feier und entsprechend kurzer Nacht stand das nächste Highlight im Stadtpalais von Verdun an. "Wir wissen es zu schätzen, in diesen ehrwürdigen Räumen empfangen zu werden" sagte Hermann Acker. Eine ergreifende Spannung breitete sich aus, als Rückert im Ehrensaal zum Taktstock griff, dort, wo Angela Merkel sich als erster deutscher Regierungschef einst ins Goldene Buch der "Stadt des Friedens" eingetragen hat.

Samuel Hazard, der Bürgermeister von Verdun, verwies auf das legendäre Foto von Francois Mitterrand und Helmut Kohl, die sich 1984 in Verdun die Hände reichten und bezeichnete es als Teil der gemeinsamen Geschichte, aber auch als Auftrag für die Gegenwart und Zukunft.

"Es ist uns ein großes Anliegen, an diesem Bild, am Werk des Friedens, weiter zu arbeiten, indem wir die Partnerschaft leben – nicht nur seitens der Verwaltung, sondern aus der Bürgerschaft heraus, so wie es die Musiker beispielhaft tun" versicherte Hermann Acker. Samuel Hazard bekannte seine Liebe zur deutschen Kultur, die er als Austauschschüler vor rund 25 Jahren in Oberndorf entdeckt habe. Hier habe er auch Detlef Hagedorn als Lehrer kennen und als Mensch schätzen gelernt. "Ohne ihn würden wir heute nicht hier stehen." Mit dem Herzen hätte Hagedorn als Motor der Partnerschaft die Kontinuität gegeben, wofür ihm seine ganze Bewunderung gelte. Detlef Hagedorn war so gerührt, dass seine Frau Patricia übersetzen musste. Claude Antion, der Bürgermeister von Thierville, lud die Altoberndorfer Musikkapelle zum sprichwörtlichen "Schlussakkord" in internationalem Rahmen in die "Hauptstadt des Friedens" ein. Doch auch in Oberndorf wolle man ein Zeichen setzen – mit der Teilnahme am Volkstrauertag und so die Wertigkeit der Städtepartnerschaft deutlich machen.

"Ihr seid hier bei uns zuhause" – Abschied und Wiedersehensfreude vereinigten sich in diesen herzlichen Worten von Samuel Hazard. Ja, man hatte nicht nur miteinander geredet, sondern sich tatsächlich etwas zu sagen. Dieses ehrliche, aufrichtige Empfinden durchdrang den gesamten Besuch.