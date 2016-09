Oberndorf a. N. Ausblick vom Gerätehaus

Der Zaunverlauf mit Zugang zur Anlage ist der Örtlichkeit angepasst. Der Unterstellplatz für die Geräte befindet sich an höchster Stelle und ist so konzipiert, dass er als Besucherplattform ausgebaut und genutzt werden kann.

Für die Bürger sind zwei Informationsabende vorgesehen

Da es sich bei dem Projekt um eine Bürgerbeteiligung handelt, sind zwei Informationsabende geplant, einer in Boll und der andere in Bochingen. Diese werden aber erst nach Beginn der Realisierung initiiert, damit sich die Interessenten schon vorab ein konkretes Bild von der Gesamtanlage machen können. Laut Ortsvorsteher Schittenhelm ist eine Investitions-Mindestgrenze ganz im Sinne der beabsichtigten Bürgerbeteiligung festgesetzt, wobei ortsnahe Investoren bevorzugt werden. Die Beteiligungszusage basiert für alle Bewerbungen auf einem verbindlichen Abgabetermin, ungeachtet des Datums der Einreichung.

Ausgeweitet wurde die Anzahl der Messstellen zu Überprüfung der Geschwindigkeit, teilweise aufgrund von Anfragen der Bürger, teilweise aus aktuellem Anlass. So war anhand der Beanstandungen festzustellen, dass die Autofahrer auf der L 415 in Richtung Bochingen schneller unterwegs sind, als in Richtung Oberndorf. In der Albeckstraße Richtung Erdbeerfeld hielten sich nur 64 Prozent an die Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern, insgesamt fuhren aber 92 Prozent nicht schneller als 40 Kilometer pro Stunde.

Die Lindenbühlstraße animiert viele, zu schnell zu fahren

Vom Erscheinungsbild animiert die Lindenbühlstraße wohl zu schnellerem Tempo, denn hier, Richtung Ortsausgang, waren die meisten Überschreitungen zu verzeichnen. Nur 38 Prozent drosselten die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer.

Als Ansprechpartner für die Jugendlichen und gleichzeitig verantwortlich für die Jugendräume waren bislang Ortsvorsteher Schittenhelm und Ortschaftsrat Thomas Luthardt. Kraft seines Amtes als Ortsvorsteher wird Wolfgang Schittenhelm diese Funktion weiter übernehmen, für die zweite Person war jedoch ein rollierendes System vorgesehen. So tritt nun Daniel Scheidemann diese Position an.

Eingehend diskutiert wurden die Möglichkeiten, den kaputten Baum auf dem Rathausvorplatz zu ersetzen, denn diese exponierte Stelle soll ja ihr positives Erscheinungsbild behalten.