Oberndorf a. N. Aus Verpflichtung wird die Kür

Als der Vorsitzende des Musikvereins Fluorn, Karl Hany, wohnhaft in Beffendorf, vor 46 Jahren an Heiligabend krank war, sahen es die Musiker damals als ihre Pflicht an, ihm ein Ständchen zu spielen. Daraus hat sich ergeben, dass die Musiker bis heute an Heiligabend für ihren – inzwischen – Ehrenvorsitzenden Karl Hany, aber auch für die übrigen Beffendorfer Bürger weihnachtliche Weisen spielen. Dass dies in Beffendorf zu einer lieb gewordenen Tradition geworden ist, zeigt sich alle Jahre wieder – kommen doch viele Zuhörer und freuen sich über die musikalischen Beiträge, von denen sie sich auf Weihnachten einstimmen lassen.