Oberndorf a. N. Aus Leerständen werden Potenziale

Wer bisher in der Oberstadt Ladenflächen mieten wollte, musste sich einem langen Verfahren unterziehen, dass für einen Investor eigentlich nicht tragbar ist – so jedenfalls sieht es Hans-Jörg Rapp, der die eigens entwickelte Homepage erstellt hatte.

Rapp hat sich auch mit den Eigentürmern der leerstehenden Gebäude unterhalten – als neutrale Person und nicht als Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Meist hatte er Glück, konnte die notwendigen Daten erheben, Fotos machen und oft gleich die Kontaktmöglichkeiten mit auf die Homepage packen. Was sich nicht im Internetauftritt findet, will vom Eigentürmer auch nicht vermietet werden, erklärte er. Manchmal gäben es die baulichen Voraussetzungen nicht her.

Der Erste Beigeordnete Lothar Kopf sprach von einem Netzwerk, das Stück für Stück aufgebaut werden soll. Dazu gehöre auch, Besitzer von leeren Räumen zu beraten. Man könne ihnen womöglich – natürlich gegen Entgelt – die Dienste der OWO anbieten, wenn sie sich mit der Verwaltung, die eine Vermietung mit sich bringt, nicht belasten wollen. "Wir müssen die Hemmnisse eruieren." Ein Runder Tisch, zu dem alle in der Oberstadt aktiven Gebäudebesitzer eingeladen werden sollen, könne zudem drohenden Leerständen gleich im Vorfeld vorbeugen.