Oberndorf a. N. Auftritt beim Bürgerball

Der Boller Zirkus "Konfetti" belegte in Thierville bereits ein Ausbildungsseminar, was mit der finanziellen Unterstützung durch die Bürgerstiftung realisiert werden konnte.

Die Anfrage der Oberndorfer Narrenzunft für ein weiteres Gastspiel passte dann auch gut in das laufende Jubiläumsjahr. Macht es doch auf die gewachsene Verbundenheit nicht nur öffentlich aufmerksam, sondern beschert dem Bürgerball zugleich eine weitere Attraktivität.

"Pascal Bister und seine Truppe freuen sich, die Oberndorfer Fasnet zu bereichern und gleichzeitig ein Zeichen für die Städtepartnerschaft zu setzen", weiß Detlef Hagedorn zu berichten. Für die Stadt Oberndorf steht er in Kontakt mit den Ansprechpartnern in Thierville. Als Dolmetscher und Begleiter unterstützt er die Verwaltung in den organisatorischen Belangen und betreut – gemeinsam mit seiner Frau Patricia – auch die Delegation, die auf Einladung der Stadt Oberndorf alljährlich am Fasnetsmontag anreist, um am Dienstagmorgen von der Tribüne vor dem alten Rathaus den historischen Narrensprung zu bewundern.

In Planung ist eine gemeinsame Partnerschaftsveranstaltung im Frühsommer unter der Regie der Stadtverwaltung, wobei momentan der Rahmen abgesteckt und mögliche Inhalte diskutiert werden. Im Herbst wird man sich auf französischem Boden treffen. Der Gesangverein Frohsinn wird mitreisen. Kulturelles steht dann im Mittelpunkt, wenn man gemeinsam mit der Stadtkapelle von Thierville in einem Festakt das Jubiläumsjahr ausklingen lässt.