Oberndorf a. N. Aufschlag für einen Trendsport

Pickleball wurde in Island 1965 von drei Vätern und ihren Jungs erfunden.

Seit Jahren wird dieses Spiel auch in den USA und in Kanada, aber auch schon in einigen europäischen Ländern wie Deutschland gespielt.

Diese neue Sportart ist für jedes Alter sowie für die ganze Familie geeignet. Sie kann in der Halle oder auch im Freien gespielt werden.