Oberndorf a. N. Aufgepasst! Kröten wandern

Oberndorf-Bochingen - Die Aktiven des NABU/BUND Oberndorf/ Sulz haben in den vergangenen Tagen den Krötenzaun in Bochingen Richtung Brittheim hergerichtet. Je nach Wetterlage werden in den nächsten Wochen einige Hundert Kröten den Weg vom Wald in den nahegelegenen Riedsee antreten.